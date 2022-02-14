باكو، 14 فبراير، (أذرتاج) جرت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء اذربيجان علي أسدوف ونظيره الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان رئيس الوزراء الاذربيجاني أعبر خلال المكالمة الهاتفية عن قلقه وتضامنه إزاء الزلزال الذي ضرب جورجيا. اشاد الجانبان بتطور العلاقات الودية بين أذربيجان وجورجيا في مختلف المجالات وناقشا آفاق توسيع التعاون متبادل المنفعة.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين رئيسي وزراء أذربيجان و جورجيا

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