أذربيجان: 2749 إصابة و27 وفاة من كورونا في 14 فبراير

باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2749 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3971 مصاب هذا المرض وتوفي 27 مصابا بالفيروس خلال 14 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 747 ألف و918 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 690 ألف و59 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9077 مريض منهم ويستمر علاج 48 ألفا و782 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و251 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و398 ألف و476 فحص طبي.