أذربيجان: تطعيم 12 مليونا و478 الف و529 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 272 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 86 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و124 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 62 ألف شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و478 ألف و529 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و267 ألف و544 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و764 ألف و378 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و446 ألف و607 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.