قوات أرمينيا تطلق النيران على مواقع جيش أذربيجان في كلبجار المحررة وطاووس عبر الحدود

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات قوات أرمينيا اطلقت النيران فترات متقطعة ابتداء من 18.45 يوم 14 فبراير الامس من مواقعها في منطقة زركند السكنية بمحافظة باسار كيجار على مواقع جيش أذربيجان في منطقة بارماق بناء السكنية بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني بدون داع له باستخدام الأسلحة مختلفة العيار.

وأضافت فيه أن وحدات قوات أرمينيا اطلقت النيران قرابة الساعة 01.40 ليلة 15 فبراير اليوم من مواقعها في منطقة تشينارلي لمحافظة طاووس قلعة على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في منطقة أق بولاق السكنية بمحافظة طاووس الأذربيجانية عبر الحدود.

وذكرت الوزارة أن جيش أذربيجان اتخذ تدابير جوابية مماثلة.