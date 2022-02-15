بيان مكتب الاعلام الرئاسي

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

اتصل الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرغ هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 15 فبراير.

عبر الأمين العام للناتو خلال المحادثة الهاتفية عن الشكر للرئيس إلهام علييف على زيارته الناتو ديسمبر العام الماضي وكلمته التي القاها في مجلس الناتو.

وأعرب رئيس الدولة عن الشكر على الدعوة وحفاوة الاستقبال.

وعُبر عن الامتنان من تطور العلاقات بين أذربيجان والناتو مع تبادل وجهات نظر حول الأوضاع ما بعد النزاع في منطقة جنوب القوقاز وحول التطورات الجارية حول أوكرانيا وحول الوضع الراهن في سوق الطاقة العالمية.

وأعرب الأمين العام للناتو عن شكره لأذربيجان على كونها موردة موثوق فيها للغاز الى أوروبا وعلى زيادتها من صادرتها من الغاز.

وابلغ الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تواصل كونها شريكا موثوقا فيه كمصدرة مهمة لأنواع منتجات الطاقة.