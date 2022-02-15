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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 فبراير شباط الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والمثلجة متقطعا على بعض المناطق في الغالب وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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