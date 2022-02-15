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    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 100 دولار

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 15 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 99.70 دولار بعد ارتفاعه 0.95 دولار.

    تم بيع برميل النفط الأذربيجاني بسعر 99.54 دولارا في 18 سبتمبر من عام 2014.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 99.30 دولار في 5 فبراير من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 100 دولار
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