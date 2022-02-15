ميكائيل جباروف: تطوير الصناعة غير النفطية يحفز نمو دورها في الاقتصاد

باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

يعطي تطوير الصناعة غير النفطية في بلادنا دفعة مهمة لدور هذا القطاع في النمو الاقتصادي.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأشار الوزير إلى أن حصة الصادرات الصناعية غير النفطية في العام الماضي تجاوزت 67 في المائة.