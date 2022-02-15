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    أذربيجان وتركيا توفقان اتفاقية للتعاون في مجال الأمن الغذائي

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

    وافق المجلس الوطني الأذربيجاني على الاتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن الغذائي بين أذربيجان وتركيا.

    افادت وكالة اذرتاج انه تم إدراج مشروع القانون في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المنعقد اليوم.

    تم التوقيع على الاتفاقية في 28 سبتمبر عام 2021.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وتركيا توفقان اتفاقية للتعاون في مجال الأمن الغذائي
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