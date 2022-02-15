البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 16 فبراير
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
باكو، 15 فبراير، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 فبراير / شباط.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 16 فبراير / شباط.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٥٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٠٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٠٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٢٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:١٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٤٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٦]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك