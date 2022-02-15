أذربيجان: 4687 إصابة و28 وفاة من كورونا في 15 فبراير

باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 4687 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 6506 مصاب هذا المرض وتوفي 28 مصابا بالفيروس خلال 15 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 752 ألف و605 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 696 ألف و565 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9105 مريض منهم ويستمر علاج 46 ألفا و935 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 ألفا و682 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و414 ألف و158 فحص طبي.