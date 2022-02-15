أذربيجان: تطعيم أكثر من 71 ألف جرعة من لقاح كورونا في 15 فبراير

باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 71 ألفا و434 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و52 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و52 شخصا ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 66 ألفا و330 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و549 ألف و963 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و270 ألف و596 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و766 ألف و430 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و512 ألف و937 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.