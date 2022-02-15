أذرتاج تشارك في جلسة المجلس الدولي لوكالات الانباء في لندن

لندن، 15 فبراير (أذرتاج)

أقيمت جلسة للمجلس الدولي لوكالات الانباء في مقر وكالة انباء برس اسوشيشين البريطانية في لندن في 15 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج انه شارك في الجلسة ممثلون من وكالات انباء اذرتاج الأذربيجانية وتاس الروسية وايفي الاسبانية وبتا البلغارية وواس السعودية وماب المغربية واجيبرس الرومانية والأمين العام لاتحاد وكالات الانباء العربية فانا ووكالة رويترز ووكالة أبا النمساوية التي ترأس حاليا اتحاد وكالات الانباء الأوروبية.

نوقشت في الجلسة الاعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي السابع لوكالات الانباء الذي سيقام في المغرب في الفترة ما بين 30 نوفمبر – 1 ديسمبر لهذا العام. تم التأكيد في الجلسة على موضوع المؤتمر وهو "مستقبل وكالات الانباء في عالم ما بعد الجائحة". كذلك تم تحديد مواضيع 4 جلسات ستقام في إطار المؤتمر.

قدمت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) عرضا عن مكان المؤتمر والمسائل الفنية والبرنامج الثقافي الواسع.

سيقام الاجتماع القادم للمجلس الدولي لوكالات الانباء في لندن في 24 يونيو.