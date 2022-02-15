الجيش الاذربيجاني يمنع أعضاء الوحدة الارمينية المسلحة غير القانونية من حفر الخندق

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع لوكالة أذرتاج للأنباء ان وحدات الجيش الاذربيجاني منعت أعضاء الوحدة الارمينية المسلحة غير القانونية من حفر وتجهيز الخندق ظهرا في 15 فبراير في الأراضي الأذربيجانية التي تتواجد فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

اتخذت الوحدات المسلحة الأذربيجانية تدابير سريعة للحيلولة دون هذه الاعمال غير القانونية.