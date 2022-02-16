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    العثور على أسلحة ومعدات قتالية للعدو في فضولي (فضولي)

    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]

    فضولي، 16 فبراير، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان افراد قسم الشرطة لمحافظة برده عثروا خلال تفتيش خنادق وقواعد العدو المنهزم في محافظة فضولي على 27 مدفعا رشاشا و7 رشاشات وقذيفة هاون و3 قنابل يدوية و4 صناديق رشاشات و11 قذيفة و95 طلقة من العيار الكبير.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16449951874881453254.mp4

     

     

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