توسيع التعاون بين كوبيا وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الأذربيجانية

باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)

التقى رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الأذربيجانية أليكس كابلون.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون بين كيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وقدما مقترحات.

وأبدى الطرفان اهتمامهما بتطوير العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وأعربا عن دعمهما لتوسيع العلاقات بين دوائر الأعمال في إطار التعاون المشترك بين الغرفة والشركات الصغيرة والمتوسطة.