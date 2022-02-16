برميل من "آذري لايت" يباع 97.63 دولار

باكو، 16 فبراير، (اذرتاج)

انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 97.63 دولارا بعد انخفاضه 2.07 دولار.

تم بيع برميل النفط الأذربيجاني بسعر 97.98 دولارا في 15 سبتمبر من عام 2014.

يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 99.70 دولار خلال العام الجاري.