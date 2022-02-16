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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 16 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 فبراير شباط.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.016

    أورو EUR 1 1.9292

    دولار أسترالي AUD 1 1.2163

    روبل بلاروس BYN 1 0.6624

    ريال برازيلي BRL 1 0.3288

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1127

    كرون دنماركي DKK 1 0.2592

    لاري جورجي GEL 1 0.5648

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179

    دولار كندا CAD 1 1.3366

    دينار الكويت KWD 1 5.618

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4058

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0834

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0949

    كرون النرويج NOK 1 0.1908

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4288

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0226

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3814

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2636

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.125

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1289

    كرون التشيك CZK 1 0.0792

    يوان الصين CNY 1 0.2682

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3027

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5291

    كرون السويد SEK 1 0.183

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8369

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.142

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4696

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2121

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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