باكو، 16 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 فبراير شباط. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.016 أورو EUR 1 1.9292 دولار أسترالي AUD 1 1.2163 روبل بلاروس BYN 1 0.6624 ريال برازيلي BRL 1 0.3288 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1127 كرون دنماركي DKK 1 0.2592 لاري جورجي GEL 1 0.5648 روبي هندي INR 1 0.0226 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179 دولار كندا CAD 1 1.3366 دينار الكويت KWD 1 5.618 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4058 بيسو المكسيك MXN 1 0.0834 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0949 كرون النرويج NOK 1 0.1908 زلوتي بولندا PLN 1 0.4288 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0226 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3814 دولار سنغافورة SGD 1 1.2636 ريال السعودية SAR 1 0.453 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.125 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1289 كرون التشيك CZK 1 0.0792 يوان الصين CNY 1 0.2682 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3027 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5291 كرون السويد SEK 1 0.183 فرنك سويسرا CHF 1 1.8369 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.142 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4696 بيسو تشيلي CLP 100 0.2121 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده