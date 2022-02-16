البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 فبراير شباط.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.016
أورو EUR 1 1.9292
دولار أسترالي AUD 1 1.2163
روبل بلاروس BYN 1 0.6624
ريال برازيلي BRL 1 0.3288
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1127
كرون دنماركي DKK 1 0.2592
لاري جورجي GEL 1 0.5648
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179
دولار كندا CAD 1 1.3366
دينار الكويت KWD 1 5.618
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4058
بيسو المكسيك MXN 1 0.0834
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0949
كرون النرويج NOK 1 0.1908
زلوتي بولندا PLN 1 0.4288
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0226
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3814
دولار سنغافورة SGD 1 1.2636
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.125
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1289
كرون التشيك CZK 1 0.0792
يوان الصين CNY 1 0.2682
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3027
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5291
كرون السويد SEK 1 0.183
فرنك سويسرا CHF 1 1.8369
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.142
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4696
بيسو تشيلي CLP 100 0.2121
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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