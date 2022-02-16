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    الرئيس التركي يتفقد جناح أذربيجان في معرض "دبي اكسبو 2020"

    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]

    باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

    تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جناح أذربيجان على هامش مشاركته في افتتاح اليوم الوطني لتركيا في معرض "دبي اكسبو 2020".

    أفادت وكالة أذرتاج ان المفوض العام للجناح الاذربيجاني في معرض "دبي اكسبو 2020" مساعد الرئيس الاذربيجاني آنار علي اكبروف قدم للرئيس التركي معلومات مفصلة عن معروضات الجماح الاذربيجاني. قال ان الأدوات التفاعلية الالكترونية الموجودة في الجناح الوطني المبني على فكرة "تنمية المستقبل مرهونة بالقرارات الصادرة اليوم"، تعرض عروضا في موضوعات عن تاريخ أذربيجان وجغرافيتها وثقافتها وفنونها المعاصرة وغيرها من المواضيع. قيل ان الجناح يعرض أيضا معلومات عن التنمية المستدامة والابتكارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف، واعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال نتيجة الحرب الوطنية التي استمرت لمدة 44 يوما.

    تعرف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الداخلية التركي سليمان سويلو ووزير الخارجية مولود جاوش اوغلو على معروضات الجناح الاذربيجاني.

    قال رجب طيب اردوغان ان الجناح الاذربيجاني اثار اعتزازه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي يتفقد جناح أذربيجان في معرض "دبي اكسبو 2020"
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