بحث توسيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان وماليزيا
AzerTAg.az
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]
باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)
التقى رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع السفير الماليزي في أذربيجان يوبازلان بن يوسف.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول فرص توسيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين والمبادرات المشتركة في هذا الاتجاه. وأعربا عن اهتمامهما بالتعاون مع المنظمات الماليزية ذات الصلة العاملة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وأشارا إلى تنظيم مختلف الأحداث وتبادل المعلومات وغيرها من القضايا لتطوير العلاقات التجارية وتوسيع التعاون التجاري بين بلدينا.
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