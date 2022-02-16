  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]

    باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)

    جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير خارجية اذربيجان جيهون بيراموف ونظيره التركي مولود جاوش اوغلو.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بيراموف أعرب عن أسفه إزاء نبأ الاختبار الإيجابي لزميله لكوفيد-19 وتمنى له الشفاء العاجل.

    كما أعرب الوزير جيهون بيراموف عن سعادته لزيارة الوزير مولود جاويش أوغلو الى أذربيجان في وقت قصير.

     

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]
    أذرتاج تشارك في جلسة المجلس الدولي لوكالات الانباء في لندن
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٢]
    مكالمة هاتفية بين رئيسي وزراء أذربيجان و جورجيا
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
    الرئيس: عدد محطات كهربائية فرعية عاملة في الأراضي المحررة بلغ 9 محطات
    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
    الرئيس إلهام علييف يوقع القانون بشأن المصادقة على "إعلان شوشا"
    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا