مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير خارجية اذربيجان جيهون بيراموف ونظيره التركي مولود جاوش اوغلو.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بيراموف أعرب عن أسفه إزاء نبأ الاختبار الإيجابي لزميله لكوفيد-19 وتمنى له الشفاء العاجل.

كما أعرب الوزير جيهون بيراموف عن سعادته لزيارة الوزير مولود جاويش أوغلو الى أذربيجان في وقت قصير.