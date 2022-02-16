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    أذربيجان تسمح لمواطني 17 بلدا آخر لدخول وخروج اراضي البلد جوا

    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

    أصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح لمواطني 17 بلدا آخر لدخول أراضي أذربيجان والخروج منها جوا .

    أفادت أذرتاج أن هذا القرار جاء بناء على تعديلات ادرجها مجلس الوزراء في "القرار بشأن تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلد ورفع بعض القيود المفروضة خلاله".

    وينص القرار على السماح لمواطني البلدان المشار اليها أسفله وكذلك مواطني سائر البلدان الذين يقيمون في هذه البلدان اقامة دائمة وعديمي الجنسية بدخول وخروج اراضي جمهورية أذربيجان جوا:

    جمهورية ألبانيا

    جمهورية دومينيكان

    جمهورية الفلبين

    جورجيا

    الهند

    اندونيسيا

    جمهورية ايران الإسلامية

    جمهورية كولومبيا

    جمهورية مولدوفا

    جمهورية أوزبكستان

    جمهورية باكستان الإسلامية

    جمهورية بيرو

    جمهورية طاجكستان

    مملكة تيلاند

    الجمهورية التونسية

    جمهورية تركمانستان

    جمهورية فنزويلا البوليفارية

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