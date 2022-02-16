حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يناير 580.9 ألف برميل
AzerTAg.az
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)
أنتجت أذربيجان 700.5 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في يناير من عام 2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حجم استخراج النفط اليومي خلال شهر يوليو للعام الجاري على نطاق الجمهورية كان 580.9 ألف برميل ومنه 119.6 ألف برميل من المكثفات.
وفقا للقرار المتخذ في الاجتماع الثالث والعشرين للوزراء، سيرتفع إنتاج النفط الخام اليومي في أذربيجان بمقدار 7 آلاف برميل أخرى إلى 661 ألف برميل في يناير من عام 2022 وسيكون التزام الخفض 57 ألف برميل.
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