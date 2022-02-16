باكو، 16 فبراير، (أذرتاج) ينتج مصنع تكرير النفط "ستار" التابع لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) المنتجات البترولية مثل الديزل والنفتا ووقود الطائرات وغاز البترول المسال بأحدث التقنيات. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان الخطة الانتاجية للمصنع زادت إلى 11 مليون طن. إن الهدف الرئيسي للمصنع لهذا العام هو زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون طن.

AZERTAG.AZ : مصنع تكرير النفط "ستار" تهدف إلى زيادة طاقته الإنتاجية إلى 13 مليون طن هذا العام

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