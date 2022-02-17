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    أخبار رسمية


    رئيس بولندا يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا

    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    اتصل رئيس بولندا أندجي دودا 16 فبراير برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا.

    استذكر رئيس بولندا خلال المحادثة الهاتفية بامتنان زيارته الرسمية أذربيجان عام 2019م.

    واكد الرئيس إلهام علييف هو الآخر على أن هذه الزيارة أتت ناجحة بما ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.

    وتُبودلت وجهات نظر خلال المكالمة الهافية حول تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين أذربيجان وبولندا.

    وتناول رئيس بولندا وجهه رئيسا فاعلا لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا شؤون الامن في منطقة أوروبا المركزية والشرقية واكد على أن الخطوات المتخذة ضمن منظمة الامن والتعاون في أوروبا ستخدم لخفض التوتر.

    وخلال المحادثة الهاتفية تبودلت الآراء حول الاحداث الجارية حول أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :رئيس بولندا يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا
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    رئيس بولندا يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا