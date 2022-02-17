أذربيجان: 7148 إصابة و22 وفاة من كورونا في 16 فبراير

باكو، 17 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 7148 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 7387 مصاب هذا المرض وتوفي 22 مصابا بالفيروس خلال 16 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 759 ألف و753 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 703 ألف و952 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9127 مريض منهم ويستمر علاج 46 ألفا و674 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 18 ألفا و346 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و432 ألف و504 فحص طبي.