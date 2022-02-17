أذربيجان: تطعيم أكثر من 77 ألف جرعة من لقاح كورونا في 16 فبراير

باكو، 17 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 77 ألفا و407 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و375 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1869 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 72 ألفا و163 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و627 ألف و370 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و273 ألف و971 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و768 ألف و299 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و585 ألف و100 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.