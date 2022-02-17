باكو، 17 فبراير، (اذرتاج) سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 4 مليارات و675.9 مليون مانات خلال شهر يناير من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 465.8 مانات. كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 4 مليارات و194.2 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : زيادة الدخل الفردي للسكان

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