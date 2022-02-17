باكو، 17 فبراير، (اذرتاج) وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في شهر يناير من العام الجاري مليارين و746.9 مليون مانات ومصروفاتها 983 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ مليار و763.5 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.

AZERTAG.AZ : إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال يناير

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