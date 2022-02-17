  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال يناير

    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]

    باكو، 17 فبراير، (اذرتاج)

    وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في شهر يناير من العام الجاري مليارين و746.9 مليون مانات ومصروفاتها 983 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ مليار و763.5 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.

    AZERTAG.AZ :إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
    زيادة الدخل الفردي للسكان
    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٢]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 17 فبراير
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 16 فبراير
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٦]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 15 فبراير
    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال يناير