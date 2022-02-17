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    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 101 دولار

    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    باكو، 17 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 100.76 دولارا بعد ارتفاعه 3.13 دولار.

    تم بيع برميل النفط الأذربيجاني بسعر 100.23 دولار في 10 سبتمبر من عام 2014.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 99.70 دولار خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 101 دولار
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