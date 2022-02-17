  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٧]

    باكو، 17 فبراير، (اذرتاج)

    أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال شهر يناير من العام الجاري 6.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 3.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد خلال الشهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]
    مناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع مدير شركة ايويكو
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٣]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:١٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
    مصنع تكرير النفط "ستار" تهدف إلى زيادة طاقته الإنتاجية إلى 13 مليون طن هذا العام
    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح