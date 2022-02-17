القائم بأعمال سفارة أذربيجان في الجزائر يكتب عن ممر زنكازور واستراتيجية الطاقة الأذربيجانية

باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام الجزائرية مقالا للقائم بأعمال سفارة أذربيجان في الجزائر رفائيل باغيروف عن ممر زنكازور واستراتيجية الطاقة الأذربيجانية. تعيد وكالة أذرتاج نشر هذا المقال:

"تطرق رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، إلى موضوع الطاقة المتجددة، وقال إنه حدد هذا المجال كأولوية، كما أظهر الدور الفعال الذي يلعبه ممر زنكازور في صادرات الطاقة .

تستثمر أذربيجان اليوم، في الطاقة المتجددة في الوقت الحاضر، نستخدم الطاقة النظيفة فقط لإنتاج الكهرباء في أذربيجان، ولا نستخدم زيت الوقود، ولا نستخدم الفحم، ومع ذلك تستخدم العديد من البلدان هذه المنتجات.

نستخدم الغاز الطبيعي والماء والشمس والرياح، مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب علينا إنشاء مصادر طاقة متجددة لحماية البيئة في المستقبل. السبب الثاني هو أن لدينا الفرصة والإمكانات.

تتمتع جمهورية أذربيجان بمناخ استثماري رائع يثير اهتمامنا نحن والشركات الأجنبية. هذا الاهتمام كان من صنع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

إذا لم نتبع سياسة نفط وغاز ناجحة ولم يثق بنا شركاؤنا، بما في ذلك مستقبل أذربيجان، لما قاموا بمثل هذا الاستثمار الأجنبي الكبير، لذلك، يجري اليوم عمل جاد للغاية لإطلاق الطاقة المتجددة بشكل كامل، ونحن نشهد نتائج هذا العمل.

بادئ ذي بدء، نرى أن الشركات الأجنبية والشركات الكبيرة تستثمر في هذا المجال، وفي الشهر الماضي، أقيم حفل وضع حجر الأساس بموجب عقد تم توقيعه بين شركة أكواباور وإحدى أكبر الشركات في هذا المجال، حيث سيتم تشغيل مزرعة رياح بقدرة 240 ميغاوات العام المقبل.

المفاوضات جارية مع شركة بريتيش بتروليوم “BP” لبناء محطة للطاقة الشمسية بسعة تزيد عن 200 ميغاوات في منطقة جبرائيل. المفاوضات جارية مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإمارات العربية المتحدة Masdar(Abu Dhabi Future Energy Company)لبناء محطة للطاقة الشمسية، تبلغ قدرة كلا المشروعين نحو 400-450 ميغاوات.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط بناء 240 ميغاواط من محطات الطاقة مع شركة أكواباور”Acwapower”، تليها محطات توليد الطاقة 280 ميغاواط في خزاني خودافارين وبرج العذراء إلى جانب إيران، نصف هذه الطاقة ستصل إلينا، والتي ستكون 140 ميغاواط إضافية.

تمتلك شركة Azerenergy مزرعة رياح خاصة بها تبلغ 50 ميغاواط، بعد ذلك، أعيد بناء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على الأراضي المحررة العام الماضي في جولابيرد، سوغوفوشان -1، سوغوفوشان -2، وعلى نهر ليف في كلبجار، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء 5 محطات للطاقة الكهرومائية على الأراضي المحررة هذا العام.

كما ستكون هناك محطات بقدرة نحو 25-30 ميغاواط، ومن المخطط أيضًا بناء نحو 30 محطة طاقة مائية دمرها الأرمن في الأراضي المحررة.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة المستثمرين المحليين والأجانب إلى هذا المجال، لأن الدولة ستفعل ذلك وستفعله بالفعل، لكن سيكون من الجيد أن تستثمر الشركات الخاصة أيضًا في هذا المجال. بالطبع، لدينا إمكانات كبيرة، في منطقة كلبجار ولاتشين وفي الأراضي المحررة الأخرى.

في هذه المناطق، هناك إمكانات طاقة مؤكدة تزيد عن 9000 ميجاوات، بما في ذلك مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بطبيعة الحال، فإن أعظم إمكانات أذربيجان تكمن في بحر قزوين. ليس من قبيل المصادفة أن شركات الطاقة الرائدة في العالم تولي الآن اهتمامًا وثيقًا لبحر قزوين. تبلغ إمكانات بحر قزوين لإنتاج الطاقة المتجددة أكثر من 150.000 ميغاواط. لذلك، فإن كل هذا العمل له أهمية استراتيجية لأذربيجان.

بالطبع، أذربيجان تلبي الطلب المحلي، ولكن يجب علينا توسيع نشاطاتنا التصديرية ودخول أسواق تصدير جديدة.

أذربيجان لديها علاقات في مجال الطاقة مع أربع دول مجاورة، حيث قال الرئيس إننا نعمل الآن على مشروع جديد، نخطط الآن لبناء خط جديد عبر ممر زنكازور من أذربيجان إلى جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن هناك إلى تركيا وإيران، ممر زنكازور ليس فقط للسكك الحديدية والطرق والنقل الجوي. في الوقت نفسه، سيلعب ممر زنكازور دورًا في صادرات الطاقة.

سيكون لدينا خط جديد لتزويد الكهرباء لجمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي جزء لا يتجزأ من جمهورية أذربيجان، ومن هناك إلى الأسواق الخارجية، وبعد تركيا إلى أوروبا. خط واحد يمر عبر جورجيا وتركيا والخط الثاني يجب أن يمر عبر زنكازور. نحن نعمل على ذلك، وستزيد صادراتنا المتزايدة من أهمية بلدنا، وسنكتسب ميزة جيوسياسية، وفي نفس الوقت، سيجلب لنا هذا المشروع عملة إضافية.

سنكتسب العملة ليس فقط من النفط والغاز، ولكن أيضًا من الكهرباء، وستعيش بلادنا بشكل أكثر ازدهارًا."