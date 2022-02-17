وزارتا التعليم والتطوير الرقمي والنقل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
سومغايت، 17 فبراير، (أذرتاج)
وقع وزير التربية والتعليم الأذربيجاني أمين أمرولاييف ووزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف مذكرة تفاهم حول التعاون في مدرسة سومغايت للمواهب الإنسانية والطبيعية والرياضية.
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