  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية

    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    اجرت القوات الجوية الأذربيجانية تدريبات، بناء على خطة الاستعداد القتالي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين اجروا تدريبات ومناورات قتالية وتحليقات صعبة في طائرات من طراز "ميج 29".

     

    AZERTAG.AZ :تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٥‎٣]
    الجيش الاذربيجاني يمنع أعضاء الوحدة الارمينية المسلحة غير القانونية من حفر الخندق
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٥‎]
    قوات أرمينيا تطلق النيران على مواقع جيش أذربيجان في كلبجار المحررة وطاووس عبر الحدود
    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٦]
    وزير الدفاع يتفقد القواعد العسكرية في محافظة لاتشين المحررة من الاحتلال
    ١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٩]
    قوات أرمينيا تستأنف استهداف مواقع جيش أذربيجان في كلبجار المحررة
    تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية