تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
باكو، 17 فبراير (أذرتاج)
اجرت القوات الجوية الأذربيجانية تدريبات، بناء على خطة الاستعداد القتالي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين اجروا تدريبات ومناورات قتالية وتحليقات صعبة في طائرات من طراز "ميج 29".
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