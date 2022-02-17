باكو، 17 فبراير (أذرتاج) اجرت القوات الجوية الأذربيجانية تدريبات، بناء على خطة الاستعداد القتالي. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين اجروا تدريبات ومناورات قتالية وتحليقات صعبة في طائرات من طراز "ميج 29".

AZERTAG.AZ : تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده