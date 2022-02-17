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    مناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع مدير شركة ايويكو

    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع مدير شركة ايويكو في القوقاز وآسيا المركزية رومان سميرنوف وزملائه.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير قال ان الطرفين ناقشا إمكانيات التعاون الاقتصادي في اللقاء والمشاريع في المجمعات الصناعية.

    AZERTAG.AZ :مناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع مدير شركة ايويكو
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