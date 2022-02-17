البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 18 فبراير
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
باكو، 17 فبراير، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 فبراير / شباط.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 18 فبراير / شباط.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٥٣]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٢٠]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥]
١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٢١]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك