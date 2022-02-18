البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159
أورو EUR 1 1.932
دولار أسترالي AUD 1 1.2249
روبل بيلاروس BYN 1 0.6606
ريال برازيلي BRL 1 0.3288
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1135
كرون دنماركي DKK 1 0.2597
لاري جورجي GEL 1 0.5695
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3391
دينار الكويت KWD 1 5.6207
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063
بيسو المكسيك MXN 1 0.0838
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.0944
كرون النرويج NOK 1 0.1909
زلوتي بولندا PLN 1 0.4275
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0224
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3853
دولار سنغافورة SGD 1 1.2653
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.1254
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1406
كرون التشيك CZK 1 0.0793
يوان الصين CNY 1 0.2684
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3134
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5295
كرون السويد SEK 1 0.1824
فرنك سويسرا CHF 1 1.8452
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4759
بيسو تشيلي CLP 100 0.2137
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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