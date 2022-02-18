باكو، 18 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159 أورو EUR 1 1.932 دولار أسترالي AUD 1 1.2249 روبل بيلاروس BYN 1 0.6606 ريال برازيلي BRL 1 0.3288 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1135 كرون دنماركي DKK 1 0.2597 لاري جورجي GEL 1 0.5695 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218 دولار كندا CAD 1 1.3391 دينار الكويت KWD 1 5.6207 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063 بيسو المكسيك MXN 1 0.0838 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.0944 كرون النرويج NOK 1 0.1909 زلوتي بولندا PLN 1 0.4275 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0224 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3853 دولار سنغافورة SGD 1 1.2653 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.1254 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1406 كرون التشيك CZK 1 0.0793 يوان الصين CNY 1 0.2684 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3134 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5295 كرون السويد SEK 1 0.1824 فرنك سويسرا CHF 1 1.8452 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4759 بيسو تشيلي CLP 100 0.2137 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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