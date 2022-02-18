  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤١]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159

    أورو EUR 1 1.932

    دولار أسترالي AUD 1 1.2249

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6606

    ريال برازيلي BRL 1 0.3288

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1135

    كرون دنماركي DKK 1 0.2597

    لاري جورجي GEL 1 0.5695

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.3391

    دينار الكويت KWD 1 5.6207

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0838

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0944

    كرون النرويج NOK 1 0.1909

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4275

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0224

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3853

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2653

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.1254

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1406

    كرون التشيك CZK 1 0.0793

    يوان الصين CNY 1 0.2684

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3134

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5295

    كرون السويد SEK 1 0.1824

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8452

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4759

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2137

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]
    لقاء مع سفراء دول آسيا المركزية وأذربيجان في غرفة الرياض
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]
    مناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع مدير شركة ايويكو
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٣]
    انخفاض سعر برميل النفط
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم