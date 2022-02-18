نتائج الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

اختتمت الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

قراداغ لوكباتان – سومغايت الرديف 0-0، الحكام إسماعيلي وقولييف وتيموروف ورحيموف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، قصبة لوكباتان، حي قراداغ، باكو

غابالا الرديف – كبز كنجة 2-0، الحكام محمدوف وعلييف وسلطانوف وعلييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا، كمال د44 وفريد د51

صباح الرديف – نفطجي الرديف 3-4، الحكام حاجييف وطالبوف وعلييف وجليلوف، ملعب قصبة بناء، بناء، حي خزر، باكو، فريد د22 ود73 وكامران د31 // سمير د37 ود65 وخاقاني د82 ومير عبد الله د90+4

زاقاتالا – كشلة الرديف 1-2، الحكام حسنلي وإبراهيموف وبايراموف وعلييف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا، خليل د53 // شيرين د41 وكمال د83

الجيش الرياضي – توران طاووس 0-1، الحكام قربانوف وإمامي ومحمدوف ومسييف، قصبة بناء، بناء، حي خزر، باكو، صادق د45

زيرة الرديف – صبائل الرديف 0-1، الحكام الله وردييف وعزيزلي ومحمدوف وبايراموف، ملعب أي اس كا أرينا، باكو، بايرام علي د60.

واستراح هذه الجولة نادي قراباغ الرديف أغدام.

ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

1 قراداغ لوكباتان 13 9 2 2 25-10 29

2 كشلة الرديف 13 7 3 3 20-12 24

3 نفطجي الرديف 13 7 2 4 28-21 23

4 الجيش الرياضي 13 7 2 4 25-15 23

5 كبز كنجة 13 5 7 1 23-17 22

6 قراباغ الرديف 12 5 4 3 23-15 19

7 صباح الرديف 13 5 3 5 21-21 18

8 توران طاووس 13 5 2 6 17-20 17

9 زاقاتالا 13 4 3 6 16-19 15

10 غابالا الرديف 13 4 2 7 18-21 14

11 سومقايت الرديف 13 4 2 7 11-20 14

12 صبائل الرديف 13 3 2 8 16-25 11

13 زيرة الرديف 13 1 2 10 10-37 5

ويتصدر قائمة الهدافين صابر لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا ويليه كامران لاعب صباح الرديف برصيد 8 أهداف.