باكو، 18 فبراير، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية لحي ناريمانوف للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف ائلكين بن شيرين حبيب الله يف لمنصب رئيس للسلطة التنفيذية لحي ناريمانوف للعاصمة باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية لحي ناريمانوف للعاصمة باكو

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