باكو، 18 فبراير، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية لحي نظامي للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف جوشقون بن عادل جبرائيلوف لمنصب رئيس للسلطة التنفيذية لحي نظامي للعاصمة باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية لحي نظامي للعاصمة باكو

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