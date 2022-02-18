أذربيجان: 4449 إصابة و30 وفاة من كورونا في 17 فبراير

باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 4449 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 9372 مصاب هذا المرض وتوفي 30 مصابا بالفيروس خلال 17 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 764 ألف و202 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 713 ألف و324 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9157 مريض منهم ويستمر علاج 41 ألفا و721 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 ألفا و558 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و447 ألف و62 فحصا طبيا.