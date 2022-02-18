باكو، 18 فبراير، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية لمحافظة كوردمير. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف ائلخان بن اوقتاي إبراهيموف لمنصب رئيس للسلطة التنفيذية لمحافظة كوردمير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية لمحافظة كوردمير

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