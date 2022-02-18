أذربيجان: تطعيم نحو 52 ألف جرعة من لقاح كورونا في 17 فبراير

باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 51 ألفا و641 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و244 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2190 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 43 ألفا و231 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و679 ألف و11 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و277 ألف و215 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و770 ألف و489 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و443 ألف و823 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.