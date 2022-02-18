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    سياسة


    بحث آفاق التعاون مع أذربيجان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٦]

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    التقى سفير أذربيجان في المملكة العربية السعودية شاهين عبداللايف مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين أجرا تبادل الآراء حول مواصلة الاستشارات السياسية مع أذربيجان وتوسيع التعاون في المجالات المختلفة والمشاركة الفعالة لدول الخليج العربية في أعمال إعادة الإعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أكد شاهين عبداللايف ونايف مبارك الحجرف على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة عام 2013 والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

    ثم نوقشت في قاعة الاجتماع تحت إشراف نايف فلاح مبارك الحجرف آفاق التعاون مع أذربيجان وكذلك مع ايرلندا.

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    بحث آفاق التعاون مع أذربيجان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية