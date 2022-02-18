لقاء مع سفراء دول آسيا المركزية وأذربيجان في غرفة الرياض

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

عقد في الغرفة التجارية بالرياض لقاء مع سفراء دول آسيا المركزية (كازاخستان واوزبكستان وقيرغزستان وطاجكستان) وأذربيجان في المملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير الاذربيجاني شاهين عبداللايف تحدث في اللقاء عن البيئة الاستثمارية الموجودة في أذربيجان مشيرا الى الأهمية البالغة لمشاركة الشركات السعودية في اعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. استذكر السفير الاذربيجاني مشاركة الرئيس الاذربيجاني في حفل إرساء حجر الأساس في الشهر الماضي على أساس المعاهدة الموقعة مع احدى أكبر الشركات السعودية "أكوا باور". قال ان في البلد إمكانيات استثمارية واسعة في القطاعات الأخرى أيضا.

قيل في اللقاء ان صندوق التنمية السعودي والبنك الإسلامي للتنمية ينظران في تمويل مشاريع جديدة في أذربيجان وبلدان آسيا المركزية. تم التشديد على وجوب التعاون مع الشركات الخاصة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.

قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ان الشركات السعودية الكبيرة حريصة على تحقيق مشاريع جديدة في أذربيجان ودول آسيا المركزية. كذلك أكد على ضرورة تطوير العلاقات التجارية.