إعلان سعر التذاكر لفورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

يبدأ بيع التذاكر لجائزة أذربيجان الكبرى فورمولا ذ ابتداء من 22 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج ان سعر التذاكر 160-90 مانات ليوم واحد للمتفرجين المحليين لدخول منطقة المشاهدة، وسعر الجلوس في المنصات لـ3 أيام 970-280 مانات. يبلغ سعر التذاكر للأطفال (تحت سن 16 ) 690-190 مانات.

الى جانب ذلك، تباع التذاكر لنادي البادوك والمقاعد الخاصة.

يذكر ان التذاكر التي اشتروها المتفرجون لسباق جائزة أذربيجان الكبرى فورمولا 1 الذي تم تأجيله بسبب كوفيد 19 عام 2020 سارٍ مفعولها سباق هذا العام.

يمكن حجز التذاكر والحصول على التفاصيل الأخرى من خلال موقع مضمار باكو على شبكة الانترنت www.bakucitycircuit.com .

سيبدأ سباق فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى في الساعة الثالثة ظهرا في 12 يونيو.

سينظم سباقان حران في الساعة 15:00 و18:00 في 10 يونيو.

سيأتي السباق الحر الثالث في اليوم التالي، أي في 11 يونيو في الساعة 15:00 بينما تأتي مرحلة التصنيف في الساعة 18:00.