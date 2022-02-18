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    اقتصاد


    تحديد اتجاهات جديدة لمد انابيب الغاز في شوشا واغدام

    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    يخطط في تغويز مدينتي شوشا واغدام المحررتين من الاحتلال الأرميني.

    أفادت وكالة أذرتاج انه بدأ العمل على اعداد مشاريع لإنشاء شبكة انابيب الغاز الى المدينتين وداخلهما.

    بعد إتمام الاعمال التصميمية سيتم تخصيص أموال وانشاء شبكة داخلية لتغويز مدينة شوشا.

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