أذربيجان: 3817 إصابة و25 وفاة من كورونا في 18 فبراير

باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3817 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 7541 مصاب هذا المرض وتوفي 25 مصابا بالفيروس خلال 18 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 768 ألف و19 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 720 ألف و865 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9182 مريض منهم ويستمر علاج 37 ألفا و972 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و451 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و459 ألف و513 فحص طبي.