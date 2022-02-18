أذربيجان: تطعيم اكثر من 41 ألف جرعة من لقاح كورونا في 18 فبراير

باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 41 ألفا و214 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و178 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1530 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 34 ألفا و88 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و720 ألف و225 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و280 ألف و393 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و772 ألف و19 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و477 ألف و911 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.