احتياطيات النقد الأجنبي الإستراتيجية للبلاد تساوي تقريبا الناتج المحلي الإجمالي السنوي

باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

استمرت احتياطيات النقد الأجنبي الاستراتيجية للبلاد في تجاوز معايير الكفاية المقبولة دوليا في عام 2021.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن البنك المركزي ان احتياطيات النقد الأجنبي الاستراتيجية للبلاد تكفي لمدة 41 شهرا من واردات السلع والخدمات (باستثناء واردات السلع والخدمات لمدة 9 أشهر من عام 2021). تجاوزت الاحتياطيات الاستراتيجية عرض النقود (M2) في مانات بمقدار 4 مرات. تساوي احتياطيات النقد الأجنبي الإستراتيجية للبلاد تقريبا الناتج المحلي الإجمالي السنوي.